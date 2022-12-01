Fleetwood Mac grubunun üyesi Christine McVie hayatını kaybetti

"Little Lies", "Everywhere", "Don’t Stop" gibi hit parçaların söz yazarı Christine McVie yaşamını yitirdi. 70'li yıllarda dönemin en iyi bilinen rock gruplarından Fleetwood Mac’e katılan McVie, 79 yaşında hayatını kaybetti. Fleetwood Mac grubunun en ünlü parçalarının kahramanı olarak bilinen İngiliz söz yazarı, ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre kısa dönemli bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Fleetwood Mac grubu ise “Christine McVie’nin hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğumuz üzüntüyü tarif edecek hiçbir söz bulamıyoruz” açıklamasında bulundu.

McVie, grubun gitaristi John McVie ile evlendiğinde gruba dahil olmuştu. Söz yazarı, bu yılın başlarında “Songbird (A Solo Collection) adında solo bir çalışma yayınlamıştı.