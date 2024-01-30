Flüt sanatçısı Zahit Özsezen'in 88 yıl önceki konser kaydı yeniden seslendirildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda (CSO) uzun yıllar solo flütçü olarak görev yapan ve 1982'de 68 yaşında hayatını kaybeden Zahit Özsezen, 110'uncu doğum gününde özel bir konserle anıldı. Müzikolog Ersin Antep'in araştırmaları sonucu ilk kaydı bulunan ve CSO'nun hayata geçirdiği konser, CSO Ada Ankara Mavi Salonda, 1936'daki kaydındaki gibi aynı enstrüman grubu ve repertuar ile tekrarlandı.



SANATÇININ AMERİKA'DAKİ AKRABALARI FLÜTÜ BULDU

Konser öncesinde flütün Türkiye'ye gelmesini sağlayan Zahit Özsezen'in oğlu Deniz Özsezen, AA muhabirine, ailenin sanat hikayesinin amcası merhum sanatçı Edip Özsezen ile başladığını anlattı.



Amcası Edip Özsezen'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri ile Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrasının Ankara'ya yerleşmesi ve Musuki Muallim Mektebinin kurulması sürecinde görev aldığını kaydeden Deniz Özesen, "Amcam Edip Özsezen, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün çello öğretmenliğini de üstlenmiş. Babamın eğitimi üzerinde de katkıları oldu. Babam Zahit Özsezen, 16 yaşında CSO'nun sanatçısı oluyor ve Musiki Muallim Mektebi'nde hem öğrenci hem hocalık yapıyor." dedi.

Deniz Özsezen, Amerika California'da yaşayan amcasının torunu Jenifer'in bir süre önce aile yadigarları içerisinde bir flüt bulduğunu ve bunun üzerine haberleştiklerini belirterek, konserde dinleyicilere sunulacak flüte ilişkin şunları kaydetti:



"Jenifer, babama ait bu abanoz flütü Türkiye'ye ailemize ulaştırdı. Non-Boehm denilen flüt ailesine ait, benzeri flütler Nach-Meyer olarak anılıyor. Bu konser, 1936'da yapılmış, tabii o zaman Amerika'dan yeni gelen abanoz flütü babam kullanmamış ama konser ile flütün bizim elimize geçmesi yakın zamanlara denk geldi. Ailemiz çok heyecanlı. Babamın doğumunun 110. yılına denk gelmesi açısından da çok mutluyuz."

