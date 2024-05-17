Fly Me To The Moon (Beni Ay’a Uçur) filminin posteri yayınlandı

Başrollerini Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un paylaştığı “Fly Me To The Moon- Beni Ay’a Uçur” filminin yeni posteri yayınlandı.

NASA'nın tarihi aya inişinin riskli zemininde geçen romantik komedi Fly Me To The Moon- Beni Ay’a Uçur’da, NASA'nın kamuoyundaki imajını düzeltmek için getirilen pazarlama harikası Kelly Jones (Scarlett Johansson), fırlatma direktörü Cole Davis'in (C. Tatum) zaten zor olan görevini alt üst eder. İşler sarpa sarınca, görevin başarısız olamayacak kadar önemli olduğunu düşünen Başkan, Jones'a destek olarak sahte bir aya iniş düzenlemesi talimatı verilir ve geri sayım gerçekten başlar.

"Beni Ay’a Uçur”, 12 Temmuz’da vizyona girecek.