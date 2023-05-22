Foo Fighters grubu Taylor Hawkins'in ölümünün ardından yeni üyesini duyurdu

Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins, 50 yaşında hayatını kaybetti. Davulcunun ölümünün ardından "Trajik ve zamansız kayıpla harap olduk. Müzik ruhu ve bulaşıcı kahkahası sonsuza kadar bizimle yaşayacak" açıklamasında bulunan grup üyeleri, grubun yeni davulcusunu açıkladı.



Josh Freese, Foo Fighters grubunun yeni davulcusu oldu. 11. stüdyo albümünü çıkarmaya hazırlanan grubun yeni üyesi olan Freese, daha önce Guns N’ Roses, Sting, A Perfect Circle, Nine Inch Nails, Weezer ve Sublime with Rome gibi gruplarla çalıştı.