Foo Fighters grubu Taylor Hawkins'in ölümünün ardından yeni üyesini duyurdu

Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetmişti. Grup yeni davulcusunu açıkladı.

Foo Fighters grubu Taylor Hawkins'in ölümünün ardından yeni üyesini duyurdu

Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins, 50 yaşında hayatını kaybetti. Davulcunun ölümünün ardından  "Trajik ve zamansız kayıpla harap olduk. ruhu ve bulaşıcı kahkahası sonsuza kadar bizimle yaşayacak" açıklamasında bulunan grup üyeleri, grubun yeni davulcusunu açıkladı.

Josh Freese, Foo Fighters grubunun yeni davulcusu oldu. 11.  stüdyo albümünü çıkarmaya hazırlanan grubun yeni üyesi  olan Freese, daha önce Guns N’ Roses, Sting, A Perfect Circle, Nine Inch Nails, Weezer ve Sublime with Rome gibi gruplarla çalıştı.

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