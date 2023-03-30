Forbes açıkladı : Rapçi Jay-Z dünyanın en zengin hip hop sanatçısı

Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce ile evli olan ünlü rapçi Jay-Z artık resmen milyarder. Forbes, rapçinin dünyanın en zengin hip hop sanatçısı olduğunu açıkladı.

Forbes açıkladı : Rapçi Jay-Z dünyanın en zengin hip hop sanatçısı

Sahne adı Jay-Z olan ABD'li rapçi Shawn Corey Carter, Forbes tarafından dünyanın en zengin hip hop sanatçısı ilan edildi. "Holy Grail", "Empire State Of Mind" ve "Niggas in Paris" gibi birçok hit parçaya imza atan rapçi 2,5 milyar dolarlık servetiyle hip hop dünyasının en zengin ismi.

Forbes açıkladı : Rapçi Jay-Z dünyanın en zengin hip hop sanatçısı - 1

ALBÜM ÇIKARMASINA GEREK YOK

Forbes tarafından 2019 yılında "milyarder" unvanı verilen Jay-Z, yeni bir albüm piyasaya sürmese bile büyük bir servetin sahibi. Rapçi, kariyerinin dışında Armand de Brignac adında bir alkol şirketine sahip. 

Forbes açıkladı : Rapçi Jay-Z dünyanın en zengin hip hop sanatçısı - 2

Öte yandan rapçi, Roc Nation adlı ajansı sayesinde yeni yetenekleri keşfediyor ve onların temsilciliğini üstleniyor. Müzisyenin geniş sanat koleksiyonu da servetinin artmasında büyük bir rol oynuyor.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...