Formula 1 filminin yıldızı, yeni Black Panther mı olacak?

Brad Pitt'in emekli bir Formula 1 yarışçısını canlandırdığı F1: The Movie filmi için geri sayım başladı. Filmde Pitt'e başrollerde 33 yaşındaki Damson Idris eşlik ediyor.



Idris'in, 2020 yılında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın ardından Marvel filmlerinde Black Panther'ı canlandıracağı iddia edildi.

Today Show'a konuk olan oyuncu iddialar hakkındaki soruyu "Evet hayır" diye yanıtladı. Program sunucusunun "Bu arada 'evet hayır' demek, evet demektir." yorumuna Damson "Ama hayır anlamına da gelebilir." yanıtını verdi.



Oyuncu, teklif gelmesi durumunda cevabının 'evet' olacağını söyledi.

