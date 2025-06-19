Formula 1 filminin yıldızı, yeni Black Panther mı olacak?
Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1: The Movie filminin yıldızı Damson Idris'in yeni Black Panther olacağı iddia edildi.
Brad Pitt'in emekli bir Formula 1 yarışçısını canlandırdığı F1: The Movie filmi için geri sayım başladı. Filmde Pitt'e başrollerde 33 yaşındaki Damson Idris eşlik ediyor.
Idris'in, 2020 yılında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın ardından Marvel filmlerinde Black Panther'ı canlandıracağı iddia edildi.
Today Show'a konuk olan oyuncu iddialar hakkındaki soruyu "Evet hayır" diye yanıtladı. Program sunucusunun "Bu arada 'evet hayır' demek, evet demektir." yorumuna Damson "Ama hayır anlamına da gelebilir." yanıtını verdi.
Oyuncu, teklif gelmesi durumunda cevabının 'evet' olacağını söyledi.
F1: THE MOVIE HAKINDA
Joseph Kosinski imzalı film, 27 Haziran 2025'te vizyona girecek. Brad Pitt, filmde Sonny Hayes adında bir yarışçıyı canlandırıyor. Filmde, eski bir F1 efsanesi olan Hayes, çaylak bir F1 sürücüsüne yol göstermek adına emeklilikten geri döner.
Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınan Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Damson Iris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler rol alıyor.
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