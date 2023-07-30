Francis Ford Coppola'dan "Barbie" ve "Oppenheimer"a övgü

Oscar'lı efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola, 21 Temmuz'da vizyona giren Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" ile Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie"nin gişedeki rekabetine kayıtsız kalamadı.

Instagram hesabından hayranlarının sorularına yanıt veren Coppola, "Barbie" ve "Oppenheimer"ı izleyip izlemediğine açıklık getirdi.

"SİNEMA İÇİN BİR ZAFER"

Ünlü yönetmen, “Barbie ve Oppenheimer’ı henüz izlemedim, ancak insanların onları izlemek için büyük salonları doldurması ve bunların ne devam filmi ne de yeni bir serinin başlangıcı olması, yani gerçekten tek seferlik olmaları sinema için bir zafer" ifadelerini kullandı.

