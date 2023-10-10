Francis Ford Coppola'dan Martin Scorsese'ye: Yaşayan en büyük sinemacı

"Baba" (Godfather) serisi ve "Kıyamet" (Apocalypse Now) gibi yapımlarıyla sinema tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelen Francis Ford Coppola, kendisine göre yaşayan en büyük sinemacıyı açıkladı.

Francis Ford Coppola'dan Martin Scorsese'ye: Yaşayan en büyük sinemacı

İtalyan asıllı Amerikalı yönetmen Francis Ford Coppola, Instagram hesabından eski dostu Martin Scorsese'yi "dünyanın yaşayan en büyük sinemacısı" diye nitelendirdi.

84 yaşındaki Coppola, Scorsese'nin yakında vizyona girecek filmi Dolunay Katilleri'nin (Killers of the Flower Moon) fragmanını paylaştı.

Ünlü isim, paylaşımına "Kadim dostum Martin Scorsese'nin bu ay vizyona girecek yeni bir filmi var, Dolunay Katilleri. O harika bir insan ve dünyanın yaşayan en büyük sinemacısı. Yeni filmi her düzeyde başarılı" ifadelerini kullandı.

Francis Ford Coppola'dan Martin Scorsese'ye: Yaşayan en büyük sinemacı - 1

TÜM DÜNYADA AYNI ANDA VİZYONA GİRECEK

1920'lerin Oklahoma'sında Osage halkının petrol rezervlerinin peşindeki dolandırıcıların hikayesini anlatan "Dolunay Katilleri" filminin kadrosunda; Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion ve Tantoo Cardinal gibi isimler yer alıyor.

Seçili salonlarında vizyona girmesi planlanan filmin tüm dünyada aynı anda vizyona gireceği açıklandı. 3 saat 26 dakika uzunluğundaki , 20 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

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