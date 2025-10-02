Hollandalı oyuncu Frank Lammers'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü isim, Sale adlı korsan temalı dizide başrol oynayacak.

Lammers, dizide gerçek hayatta Müslüman olup Kuzey Afrika'daki Sale kentindeki en güçlü korsan amirallerden biri haline gelen Hollandalı bir deniz kaptanı olan Murat Reis olarak da bilinen Jan Janszoon'u canlandıracak.

Deadline'ın haberine göre; altı bölümden oluşacak iki sezon planlanan dizinin çekimleri İzlanda ve Fas'ta yapılacak.

Hazırlıkları devam eden proje, Berberi korsanları tarafından yakalanıp Fas'ta köle olarak satılan İzlandalı bir anne ve kızının hikayesini konu alıyor.