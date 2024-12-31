Frank Sinatra yıllar sonra müzik listelerine geri döndü

Dünyanın her yerinde caz denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Frank Sinatra, Billboard 200 listesine girdi. 1998 yılında hayatını kaybeden efsane sanatçı, Ultimate Christmas albümüyle müzik listesinde ilk 10'a girdi.



Albüm son olarak 2012 yılında ilk 10'a girmeyi başarmıştı.



FİLMİ GELİYOR



ABD'li usta yönetmen Martin Scorsese, yeni bir film hazırlığında olduğunu üstelik bu filmde Frank Sinatra'nın hayatını anlatacağını açıklamıştı. Ancak ünlü şarkıcının kızının duruma karşı çıktığı söyleniyor.

