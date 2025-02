Frank Turner İstanbul'a geliyor

İngiliz sanatçı Frank Turner, 16 Mart'ta Taksim Narmanlı Han'da müzikseverlerle buluşacak. Bugüne kadar yayınladığı 10 stüdyo albümüyle geniş hayran kitlesine ulaşan İngiliz şarkıcının konseri öncesinde, Second grubunun solisti Özgün Semerci ve Slovak müzisyen Peter Aristone da sahneye çıkacak.

"No Man's Land" albümü ilgi gören Frank Turner, "The Way I Tend To Be", "Recovery" ve geçen yıl Ted Lasso dizisinde yer alan "I Still Believe" şarkılarıyla tanınıyor.