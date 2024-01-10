Fransa kültür bakanı Marie Curie'nin Paris'teki laboratuvarının yıkımına engel oldu

1867'den 1934'e kadar yaşayan Polonya doğumlu Fransız fizikçi, polonyum ve radyumun keşfine yol açan bazı çalışmaları burada gerçekleştirdi.



Curie tarihte Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın ve ödülü iki kategoride kazanan tek kadın oldu; fizik ve kimya.



Laboratuvarın kurtarılması ve tarihi bir anıt olarak listelenmesine yönelik sürdürülen kampanyanın önemli isimlerinden aktivist Baptiste Gianeselli mücadelenin bitmediğini söyledi.



Curie Enstitüsü inşaat projesinin devam etmesi konusunda ısrar ediyor.



Cuma günü yayınlanan bir açıklamada Pavillon des Sources'un yalnızca radyoaktif atıklar için bir depolama alanı olduğu belirtildi.



Ancak aynı gün yayınlanan ayrı bir açıklamada enstitü, proje üzerindeki çalışmaların alternatif çözümlerin değerlendirileceği bir "düşünme süresi" boyunca askıya alınacağını doğruladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin