Fransa kültür bakanı Marie Curie'nin Paris'teki laboratuvarının yıkımına engel oldu

Marie Curie'ye ait bir laboratuvar olan Paris'in merkezindeki "Pavillon des Sources" bölgenin yönetiminden sorumlu olan "Institut Curie"nin geliştirme projesi kapsamında buldozerlerle yıkılacaktı.
Ancak kültür bakanı Rima Abdul Malak Cuma günü sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir gönderide enstitü başkanı Thierry Philip ile yapılan görüşmelerin ardından yıkımın askıya alındığını açıkladı.
Laboratuvar günümüzde Institut Curie olarak bilinen eski Radium Enstitüsü'nün kuruluş yılı olan 1909'da inşa edilen üç binadan biriydi.
Yeni ve büyük bir binaya yer açmak için yıkılması planlanıyordu ancak aktivistler laboratuvarın Curie'nin çığır açan bilimsel kariyerinde oynadığı rol nedeniyle kararı protesto etti.
1867'den 1934'e kadar yaşayan Polonya doğumlu Fransız fizikçi, polonyum ve radyumun keşfine yol açan bazı çalışmaları burada gerçekleştirdi.
Curie tarihte Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın ve ödülü iki kategoride kazanan tek kadın oldu; fizik ve kimya.
Laboratuvarın kurtarılması ve tarihi bir anıt olarak listelenmesine yönelik sürdürülen kampanyanın önemli isimlerinden aktivist Baptiste Gianeselli mücadelenin bitmediğini söyledi.
Curie Enstitüsü inşaat projesinin devam etmesi konusunda ısrar ediyor.
Cuma günü yayınlanan bir açıklamada Pavillon des Sources'un yalnızca radyoaktif atıklar için bir depolama alanı olduğu belirtildi.
Ancak aynı gün yayınlanan ayrı bir açıklamada enstitü, proje üzerindeki çalışmaların alternatif çözümlerin değerlendirileceği bir "düşünme süresi" boyunca askıya alınacağını doğruladı.
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