Fransa'nın First Lady'si oyuncu oluyor: Emily in Paris dizisine konuk olacak

Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins' e göre, Macron'un konuk oyuncu olarak rol alması 2022'den beri planlanıyordu.

Programın yaratıcısı Darren Star, Elle dergisine yaptığı açıklamada Macron'un "büyük bir yeteneğe sahip" olduğunu söyledi.

Collins, "Darren Star ile 2022'de Élysée Sarayı'nda onunla tanıştığımızda aklımıza bu fikir geldi. Kendisi, dizinin büyük bir hayranı ve birinci sezonda kendisinden bahsedilmesinden çok hoşlandı" dedi.

Bu dizi, Macron'un kendisini ekranda canlandırdığı ikinci yapım olacak. Macron, 2018'de Fransız komedi dizisi Vestiaires'de yer aldı.

Emily in Paris, 2020'de yayına girmesinden bu yana hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaştı. Dördüncü sezonun ilk yarısı yaklaşık 20 milyon izlenmeyle başladı ve dizi, absürt hikayeleri ve Paris tasviriyle beğeni kazandı.