Fransa'nın Oscar'ı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi İlk Film: Holy Cow, Louise Courvoisier



En İyi Animasyon: Flow, Gint Zilbalodis



En İyi Yabancı Film: The Zone Of Interest, Jonathan Glazer



En İyi Belgesel: The Bertrand’s Farm, Gilles Perret



En İyi Görüntü Yönetimi: David Cailley, The Animal Kingdom



En İyi Görsel Efekt: Cedric Fayolle, Emilia Perez



En İyi Ses: Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldere, Cyril Holtz, Niels Barletta, Emilia Perez



En İyi Orijinal Şarkı: Clement Ducol,Emilia Perez için Camille



En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Stephane Taillasson, Monte Kristo Kontu



En İyi Kostüm: Thierry Delettre, Monte Kristo Kontu