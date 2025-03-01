Fransa'nın Oscar'ı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu

Fransa'da düzenlenen Cesar Ödülleri dün gece Paris'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 50'nci kez düzenlenen ödüllerde; Jacques Audiard imzalı Emilia Perez filmi 7 dalda ödül kazanarak gecenin en fazla ödül alan filmi oldu. 7 DALDA ÖDÜL ALDI Başrollerini Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofia Gascon ve Adriana Paz'ın paylaştığı Emilia Perez filmi; En İyi Film ve En İyi Yönetmen başta olmak üzere En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Ses, En İyi Görüntü Yönetmenliği, En İyi Görsel Efekt ve En İyi Orijinal Müzik dallarında ödül aldı.

ROBERTS'A ONUR ÖDÜLÜ



Hollywood yıldızı Julia Roberts ise Onur ödülüne layık görüldü. Ünlü isme ödülünü Clive Owen takdim etti.

Emilia Perez filminde Selena Gomez

İŞTE 50. CESAR ÖDÜLLERİ'NİN KAZANANLARI: En İyi Film: Emilia Perez



En İyi Yönetmen: Jacques Audiard, Emilia Perez



En İyi Kadın Oyuncu: Hafsia Herzi, Borgo



En İyi Erkek Oyuncu: Karim Leklou, Jim’s Story



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nina Meurisse, Souleymane’s Story



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Alain Chabat, Beating Hearts



Çıkış Yapan Kadın Oyuncu: Maiwene Barthelemy, Holy Cow



Çıkış Yapan Erkek Oyuncu: Abou Sangare, Souleymane’s Story



En İyi Orijinal Senaryo: Boris Lojkine ve Delphine Agut, Souleymane’s Story



En İyi Uyarlama Senaryo: Jacques Audiard, Emilia Perez



Gecede En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü alan Nina Meurisse