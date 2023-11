Fransız ikili The Blaze Türkiye'ye geliyor

Ünlü Fransız elektro ikilisi The Blaze, canlı performansıyla 18 Mayıs 2024’te İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. Bu yıl yayınladıkları ikinci albümleri 'Jungle'ın başarısını turne ile süsleyecek olan The Blaze KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.



Her ikisi de sinema ve fotoğrafçılık dünyasından gelen Guillaume ve Jonathan Alric tarafından 2016 yılında kurulan The Blaze, 'Virile' ve ardından aynı adlı EP'den 'Territory' için hazırladıkları videonun yayınlanmasıyla kısa sürede adından çokça söz ettirdi. 100 milyondan fazla izlenen bu video birçok ödüle layık görüldü.



The Blaze konserinin biletleri 28 Kasım Salı günü satışa çıkarılacak.