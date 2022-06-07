Fransız klarnet sanatçısı YOM İstanbul Caz Festivali'nde sahne alacak

Fransız klarnet virtüözü YOM, İstanbul Caz Festivali kapsamında 7 Temmuz'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak.

Fransız klarnet sanatçısı YOM İstanbul Caz Festivali'nde sahne alacak

Haberler 07.06.2022 - 16:05

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Fransız klarnet sanatçısı YOM 11’inci stüdyo albümü 'Celebration' ile 7 Temmuz'da Cemal Reşit Rey Salonu’nda festival izleyicisiyle buluşacak.

Farklı müzikleriyle ön plana çıkmayı amaçlayan klarnet virtüözü Yom, Avrupalı Yahudilerin Klezmer müziklerinden elektroniğe, Amerikana’dan çağdaşa ve klasiğe uzanan müziğinin tek bir amacı var: İnsan ruhuna dokunabilmek.

Müzisyen, 11’inci stüdyo albümü Celebration’a meditatif (meditasyonun başka bir formu) ritimlerle hayat vererek, piyanist Leo Jassef’in piyanolarının üstüne sıfırdan perküsyon ekleyerek şarkılarını ilk kez yeni bir bakış açısıyla sundu.

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