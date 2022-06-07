Fransız klarnet sanatçısı YOM İstanbul Caz Festivali'nde sahne alacak

Fransız klarnet sanatçısı YOM 11’inci stüdyo albümü 'Celebration' ile 7 Temmuz'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda festival izleyicisiyle buluşacak.



Farklı müzikleriyle ön plana çıkmayı amaçlayan klarnet virtüözü Yom, Avrupalı Yahudilerin Klezmer müziklerinden elektroniğe, Amerikana’dan çağdaşa ve klasiğe uzanan müziğinin tek bir amacı var: İnsan ruhuna dokunabilmek.