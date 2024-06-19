“Tatlı Hayat", “Sekiz Buçuk”, “Bir Kadın ve Bir Erkek” ve "Lola" gibi filmlerle tanınan Fransız oyuncu Anouk Aimee hayatını kaybetti.

Anouk Aimee'nin ölümünü, yazar ve yönetmen Nikos Papatakis ile olan evliliğinden doğan kızı Manuela Papatakis, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Kızım Galaad ve torunum Mila ile birlikte annem Anouk Aimee'nin aramızdan ayrılışını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Bu sabah Paris'teki evinde vefat ettiğinde onun yanındaydım."