Fransız sanatçı Legros, Hatay'da yıkıntılar arasında çizdiği resmi tanıttı

"BURADA YAŞANAN ÇOK CİDDİ BİR YIKIM VAR"

Saype, depremde yıkılan yerleri gördüğünde çok derinden etkilendiğini anlattı.



Yaptığı çalışmayla herkesin dikkatini depremden etkilenen yerlere çekmek istediğini kaydeden Saype, "Depremin üzerinden bir zaman geçti. Burada yaşanan çok ciddi bir yıkım ve acı var. Bunun hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Konuşmaların ardından katılımcılar, Saype'nin iç içe geçen tokalaşmış eller çizimini inceledi.