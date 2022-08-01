Fransız şarkıcı Dany Brillant İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Dany Brillant , 13 Ağustos akşamı hayranları ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde buluşacak. Konser öncesi Türkiye’deki hayranları için video mesaj yayımlayan Brillant, “Covid başlamadan önce Türkiye’de konser vermiştim. Tekrar geleceğim için çok mutluyum. 13 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde sizlerle buluşmak beni çok mutlu edecek. Fiesta, dans, salsa, caz, hepsi orada olacak. Türkiye’yi seviyorum. Yakında görüşürüz” dedi.

FARKLI TÜRLERİ BİR ARAYA GETİRİYOR



Şarkılarında swing, rockabilly, Latin ve Fransız chanson etkileri taşıyan Tunus kökenli Fransız sanatçı, 13 Ağustos akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde en sevilen şarkılarını İstanbullular için seslendirecek.



"TÜRKLER MÜZİĞİMİ TAKDİR EDİYOR"

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olmasını “Bence Türkler son derece dünyaya açık insanlar ve burası pek çok kültürün birlikte yaşadığı bir ülke. Müziğimi takdir ettiklerini düşünüyorum. Çünkü 50’li ve 60’lı yıllar Fransız ruhunu taşıyor. Fransız şarkıları çok fazla Amerikan şarkılarını taklit eder, ama ben bunu yapmıyorum. Müziğimin kimliğini koruyorum ve muhtemelen bu seviliyor. Mesela Joe Dassin gibi Fransız geleneğinden geliyorum” dedi.

