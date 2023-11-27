Fransız sinemacıdan Türk sinemasındaki görsel efekt kullanımına tam not

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nce Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Görsel Efektler Filmlerde Nasıl Uygulanır?" etkinliğine Fransız Görsel Efekt Düzenleme Kurulu Başkanı ve Yönetmen Yann Marchet katıldı.

Sinemada görsel efekt kullanımına ilişkin konuşan Marchet, son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile sinemada görsel efekt açısından iyi yapımların ortaya çıktığını söyledi.



Marchet, sinemada son 50 yılda görsel efekt kullanımının her geçen gün başarıyla kullanıldığını belirterek, "Görsel efektin kullanımının başarısı, yapımcının, yönetmenin, sinema sektöründeki uzmanların bakış açısı ile ilgili. Sinema filmindeki ekibin teknoloji ve teknik imkanları nasıl kullandığı görsel efektin başarısını şekillendirmekte" görüşünü paylaştı.



Görsel efekt kullanımının sinema yapım maliyetlerini de şekillendirdiğini belirten Marchet, şu değerlendirmede bulundu:



"Görsel efekt bir filmin maliyetini azaltabilmekte. Kimi zaman da maliyetleri artırdığını görüyoruz. Bir tepenin üst taraflarında şatoyu kullanacaksak, başka bir mekana gidip çekim yapmak maliyetlerimizi artırmaktadır. Böyle bir işte görsel maliyetleri kullandığınızda maliyeti çok fazla azaltmış oluyoruz. Ama dinozorlar, yaratıkların olduğu bilim kurgu filmlerinde görsel efekt maliyet artırmaktadır."

