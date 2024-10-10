Fransız soprano Emma Shapplin, Antalya'da sahne aldı

Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda "Venere Grand Classic Tour" kapsamında Musicarium ve Y Kültür Sanat işbirliğiyle sevenleriyle buluşan Emma Shapplin'e Sinema Senfoni Orkestrası ve Korosu eşlik etti.



Kendine özgü vokal tekniği ile klasik müzik, pop ve gotik unsurları harmanlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.



Emma Shapplin, sahnede "Spente le Stelle", "La Notte Etterna" ve "Silenzio" gibi sevilen eserlerini seslendirdi. Dinleyiciler, Shapplin'i konser sonunda ayakta alkışladı.



Shapplin, sahneden hayranlarına Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ve en kısa zamanda tekrar gelmek istediğini söyledi.