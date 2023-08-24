Fransız soul müzisyeni Imany Eylül'de İstanbul konser verecek

"Don't Be Shy" şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Imany Türkiye'ye geliyor.

Fransız soul müzisyeni Imany Eylül'de İstanbul konser verecek

Müzik dünyasında adını "You Will Never Know", "Don't Be Shy", "Slow Down" ve "Take Care" adlı şarkılarıyla müzik dünyasında adından söz ettiren soul müziğin efsane ismi Imany, 7 Eylül'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak ödülü kazanan sanatçı, görsel şov eşliğinde 8 çello sanatçısıyla birlikte sevilen parçalarını seslendirecek. Kariyeri boyunca 3 albüme imza atan sanatçı, 10'un üzerinde tekli çıkardı.

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