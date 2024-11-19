Fransız yönetmen Gaspar Noe: Çocuk filmi yapmak istiyorum
"Dönüş Yok", "Climax", "Vortex", "Boşluk" gibi tartışmalı filmlerin yönetmeni Gaspar Noe, çocuk filmi çekmek istediğini açıkladı.
Arjantinli asıllı Fransız yönetmen Gaspar Noe, kariyerinde daha önce keşfedilmemiş bir alana girmek istiyor. Variety'ye konuşan Gaspar Noe, bundan sonra biraz daha beklenmedik bir şey yapmak istediğini söyledi.
İLERİDE ELE ALMAK İSTEDİĞİ TÜRLER HAKKINDA KONUŞTU
"Gelecekteki bir proje için ilgimi çekebilecek başlıca film türleri belgesel, savaş filmi ve korku" diyen ünlü yönetmen, sözlerine şöyle devam etti:
"Muhtemelen bu üç türü karıştırmayı bile denemeliyim. Ayrıca küçük çocuklarla bir film ya da çocuklar için bir film yapmak isterim."
Gaspar Noe, "Çocuklar küçük yetişkinler gibidir. Çocukken tehlike altındayız. Her şeye maruz kalıyorsunuz. Çocuğum olmamasına rağmen çocuklara çok bağlıyım. Çocuklarla kurduğunuz ilişki doğrudan ve eğlenceli. Küçük çocuklarla bir film yapmak isterdim. Kırılganlıkla, maruz kaldıkları tehlikelerle ilişki kuruyorlar" ifadelerini kullandı.
"BAZI FİKİRLER ARTIK İLGİNİZİ ÇEKMEYEBİLİR"
Kariyeriyle ilgili de konuşan Noe, "Neyse ki geçmiş filmlerimle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Ama yıllar önce aklımda bugünlerde beni daha az heyecanlandıran bazı projeler vardı. Bir film yapımına konu sizi heyecanlandırırken başlamak daha iyidir. Dünya ve kendi hayatınız geliştikçe bazı fikirler artık ilginizi çekmeyebilir" dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life Kültür&Sanat
- Yönetmen