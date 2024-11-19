Fransız yönetmen Gaspar Noe: Çocuk filmi yapmak istiyorum

Arjantinli asıllı Fransız yönetmen Gaspar Noe, kariyerinde daha önce keşfedilmemiş bir alana girmek istiyor. Variety'ye konuşan Gaspar Noe, bundan sonra biraz daha beklenmedik bir şey yapmak istediğini söyledi.

İLERİDE ELE ALMAK İSTEDİĞİ TÜRLER HAKKINDA KONUŞTU

"Gelecekteki bir proje için ilgimi çekebilecek başlıca film türleri belgesel, savaş filmi ve korku" diyen ünlü yönetmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Muhtemelen bu üç türü karıştırmayı bile denemeliyim. Ayrıca küçük çocuklarla bir film ya da çocuklar için bir film yapmak isterim."