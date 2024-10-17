Franz Kafka 1883 – 1924 illüstrasyon sergisi Beyoğlu'nda açıldı

Belediyenin içerisindeki 6. Daire Sanat Galeri'deki serginin açılışında konuşan Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova, Kafka'nın hayatı hakkında yeni bilgilere yer verdiklerini belirterek aynı zamanda ziyaretçilere bu çalışmanın ilham olabileceğini söyledi.



Hajflerova, serginin amacına değinerek, "Bu sergiyi hemen hemen her gün Türkiye'de tanık olduğumuz Kafka'ya olan çokça ilgiyi karşılamak için hazırladık. Kafka'nın mirası çok etkileyicidir. Kafka'nın kendi memleketinden daha fazla yurt dışındaki insanlar ona daha fazla hayranlık duyuyor." dedi.



Çek Cumhuriyeti'ndeki vatandaşların bir dönem Franz Kafka ile bağlantılarını kopardığını belirten Hajflerova, şunları kaydetti:



"Komünist rejim sırasında Kafka'nın mirası yaklaşık 40 yıl boyunca susturuldu. İronik olarak Kafka'yı okuyamadık belki ama Kafka'nın absürt tecrübesini yaşadık. Franz Kafka'nın tüm eserleri basit değil, çok zengin ve derin olmakla birlikte varoluşsal konuları ortaya koyar. Bu nedenle bu sergiyi böyle bir salonda açmaktan dolayı Beyoğlu Belediyesine minnettarız."



"BİZ YÖNETİCİLER İÇİN KAFKA'NIN BÜROKRASİ ELEŞTİRİSİ OLDUKÇA YOL GÖSTERİCİDİR"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Çek dostlarımızla birlikte 20. yüzyıl edebiyatının en önemli yazarlarından Franz Kafka'ya adanan bu sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Kafka'nın eserleri sadece Çekya'nın değil, tüm dünyanın mirasıdır." diye konuştu.



Kafka'nın eserlerinde herkesin kendisinden bir şeyler bulduğuna dikkati çeken Güney, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bireyin toplum ve sistem içindeki yalnızlığını, yabancılaşmasını ve güçsüzlüğünü onun kadar güçlü anlatan çok az yazar vardır. Onun gözlem gücü ve tasvir yeteneği, insanlık hallerini evrensel bir düzeyde ele alması bugün dahi hayranlık uyandırmaktadır. Biz yöneticiler için Kafka'nın bürokrasi eleştirisi oldukça yol göstericidir. Bürokratik labirentlerde kaybolan insanların anlatısı bizleri daha iyi sistemler kurmaya zorlamaktadır. Kafka'nın keskin tespitlerinden sadece edebiyatseverlerin değil, yöneticilerin de faydalanması insanlığı muhakkak daha da ileriye taşıyacaktır. Bir dünya yazarı ve düşünürü olan Kafka'nın açtığı bu derin dünyayı bu sergi ile Beyoğlu'na taşımak bizler için gurur verici olmuştur. Dünyanın giderek parçalandığı, kamplaştığı ve şiddetin tırmandığı bu günlerde insanlığın ortak evrensel değerleri üzerinden buluşmaların çok daha önemli olduğuna inanıyorum."



Sergi açılışına katılanlar arasında İsveç Krallığı İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani ve Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Kyungchan Park'ın yanı sıra Pakistan, Belçika ile Endonezya Konsolosluklarından birçok önemli isim yer aldı.



"Franz Kafka 1883 -1924" sergisi, Prag'da doğan Kafka'nın 100. ölüm yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye’de ilk kez düzenleniyor.



Sergide, sanatçı Renata Fucikova'nın Kafka'nın yaşadığı dönemi, ilham dünyasını ve hayal gücünü anlatan 20 siyah beyaz illüstrasyon eseri beğeniye sunuluyor. Sergi, 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.