Franz Liszt Oda Orkestrası Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor

Büyük besteci Franz Liszt’e duydukları saygının ifadesi olarak, Franz Liszt Oda Orkestrası adını alan topluluk, kuruluşundan bu yana Carnegie Hall, Amsterdam Concertgebouw ve Sydney Opera House gibi prestijli konser salonlarında konser vererek dünyayı geziyor.

Şimdiye dek Martha Argerich, Sviatoslav Richter, Mstislav Rostropoviç, Isaac Stern, Yehudi Menuhin, Jean-Pierre Rampal, András Schiff ve Emmanuel Pahud gibi efsane müzisyenlerle konserler vermiş olan orkestra gittiği her ülkede dinleyici ve eleştirmenlerin övgüleriyle karşılanıyor.



Franz Liszt Chamber Orchestra; sanat yönetmenleri, dünyaca ünlü viyolonselci István Várdai ile birlikte verecekleri CSO Ada Ankara konserinde, Macar, İtalyan ve Alman bestecilerin eserlerini yorumlayacak. The New York Times’ın akıcılığını ve ustalığını övdüğü ünlü sanatçı, kendisinden önce çellist Jacqueline du Pré’nin kullandığı 1673 yapımı Stradvarius Ex. du Pré-Harrell viyolonsel ile seyircilerin huzurunda olacak.

Macaristan'ın ulusal orkestrası olmaktan ve Macar kültürünü dünya çapında temsil etmekten gurur duyan Franz Liszt Oda Orkestrası, konserde Bartók ve Liszt’ten eserler seslendirecek.