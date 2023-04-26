Freddie Mercury'nin özel koleksiyonu açık artırmaya çıkıyor.

BBC'ye konuşan Mercury'nin eski dostu ve mirasçısı Mary Austin, ünlü sanatçının 30 yıl içinde 1500'e yakın değerli eşya biriktirdiğini belirterek, eşyaların Mercury'nin Londra'daki evinde bulunduğunu aktardı. Müzayedenin Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde gerçekleşeceğini belirten Austin, satıştan yaklaşık 6 milyon sterlin (145 milyon lira) gelir beklendiğini ve gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağını belirtti.

