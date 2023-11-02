Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece tüm dünyada rekor kırdı

Görünmez Adam, Cadılar Bayramı, Kapan ve Parçalanmış gibi başarılı korku ve gerilim filmleriyle öne çıkan Blumhouse Productions'ın yeni filmi "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece", açılış hafta sonunda büyük bir başarıya imza atarak rekor kırdı. Aynı isimli popüler video oyunu ve kitap serisinden uyarlanan film, ABD'de ilk hafta sonunda 78 milyon dolar hasılat elde ederek gişenin zirvesine yerleşti. Böylece iki "It" filminin ardından tüm zamanların en büyük açılış hasılatı elde eden üçüncü korku filmi oldu. Film aynı zamanda "The Super Mario Bros. Movie"den sonra tüm zamanların en büyük ikinci video oyunu uyarlaması açılışı rekorunu da elde etti.
Film aralarında Polonya, Peru, Şili, Arjantin, Lübnan, Finlandiya gibi önemli pazarların bulunduğu 20 ülkede bugüne kadarki en iyi korku filmi açılış gişesi rekorunu kırdı.
Özellikle gençler arasında çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan seri, İngiltere, Avustralya, Hollanda, Finlandiya, Meksika, Suudi Arabistan gibi pazarların bulunduğu 40'ın üzerinde ülkede is 2023'ün en iyi korku filmi açılışını yaptı.
Hem yapımcısı Blumhouse Productions'ın hem de dağıtımcısı Universal Pictures’ın dünya çapında pek çok önemli pazarda en iyi açılış yapan korku filmi oldu. Bu başarılarla büyük yapımları geride bırakarak tarih yazan Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece, Universal Pictures ve Blumhouse Productions'ın en başarılı iş birliği olma yolunda ilerliyor.
Türkiye'de de UIP Türkiye tarafından dağıtılan film, kız kardeşine bakmakla yükümlü olan Mike'ın, 80'lerde birkaç çocuğun kaybolmasının ardından kapatılan Freddy Fazbear'ın pizza dükkanında güvenlik görevlisi olarak işe girmesiyle başlıyor. Mike henüz ilk geceden yalnız olmadığını fark edecek, Freddy'nin pizza dükkanındaki gece vardiyasından sağ çıkmak için her şeyi göze alacak.
Hem oyunun hayranlarının hem de korku ve gerilim filmi tutkunlarının ilgisini çeken film, 3 Kasım'da Türkiye sinemalarında gösterilecek.
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