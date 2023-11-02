Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece tüm dünyada rekor kırdı

Görünmez Adam, Cadılar Bayramı, Kapan ve Parçalanmış gibi başarılı korku ve gerilim filmleriyle öne çıkan Blumhouse Productions'ın yeni filmi "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece", açılış hafta sonunda büyük bir başarıya imza atarak rekor kırdı. Aynı isimli popüler video oyunu ve kitap serisinden uyarlanan film, ABD'de ilk hafta sonunda 78 milyon dolar hasılat elde ederek gişenin zirvesine yerleşti. Böylece iki "It" filminin ardından tüm zamanların en büyük açılış hasılatı elde eden üçüncü korku filmi oldu. Film aynı zamanda "The Super Mario Bros. Movie"den sonra tüm zamanların en büyük ikinci video oyunu uyarlaması açılışı rekorunu da elde etti.

Film aralarında Polonya, Peru, Şili, Arjantin, Lübnan, Finlandiya gibi önemli pazarların bulunduğu 20 ülkede bugüne kadarki en iyi korku filmi açılış gişesi rekorunu kırdı.