"Frida Kahlo'nun Günlükleri" ilk kez Türkiye'de: 28 Eylül'de açılacak

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fiziksel ve dijital sergi, aynı zamanda dünyada günlükler özelinde hazırlanan ilk sergi olma özelliğini taşıyor.



Proje yönetmenliğini Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir, eş küratörlüğünü Ayşe Demirci ve Dilay Duman’ın yaptığı, fiziksel ve dijitalin kombinasyonu olan sergi, Kahlo'nun içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış açısı sunuyor.



Frida Kahlo'nun günlüklerinde yer alan düşünceler, duygular ve ilham kaynaklarıyla doğrudan bir etkileşim kurma fırsatı sunan sergi, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim vadediyor.



"İÇERİSİNDE ÖZEL TEKNOLOJİLER BULUNDURAN BİR SERGİ"



Proje yöneticisi Cengiz Ayyıldız, Kültür Yolu Festivallerinin dünyanın sayılı etkinliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, festivalin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Serginin hem dünyada hem de Türkiye'de ilk kez düzenlendiğinin altını çizen Ayyıldız, şunları kaydetti:



"Çok özel bir proje, çok özel bir mekanda gerçekleştirilecek. Hem fiziksel hem dijital eserlerin olduğu bir deneyim sergisi. Fijital bir sergi. İçeride yeni nesil teknolojiler var. Özellikle yapay zekayı çok aktif kullanıyoruz. Aynı zamanda interaktif bölümleri var. Sadece ziyaretçinin gezdiği tek taraflı konuşan değil aynı zamanda serginin de ziyaretçiyle konuştuğu, içerisinde özel teknolojiler bulunduran bir sergi."



Ayyıldız, sergide Kahlo'nun hayatıyla ilgili bilgilerin yanı sıra iç dünyasına bir yolculuğun da ziyaretçilere sunulacağını aktararak, projenin hayata geçmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının çok ciddi desteği olduğunu vurguladı.

