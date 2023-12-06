Frida oyunu Bodrum'da seyirciyle buluşuyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türkiye genelinde büyük ilgi gören oyunu "Ben Frida Kahlo: Otoportre" ile tiyatroseverleri buluşturuyor.

Frida oyunu Bodrum'da seyirciyle buluşuyor

'da ünlü tiyatro oyunu Ben Frida Kahlo: Otoportre" seyirciyle buluşuyor. Ankara'nın sevilen tiyatro topluluğu Bambu , “Ben Frida Kahlo: Otoportre” oyununu, 8 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi/Nurol Kültür Merkezi Oasis AVM’de sahneleyecek.

Ahmet Yapar'ın kaleme aldığı Ozan Demircioğlu'nun yönettiği biyografik oyun, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ev sahipliğinde ücretsiz olarak oynanacak.

Frida Kahlo'nun Meksika'da düzenlediği ilk ve son resim sergisinde geçen oyunda Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fatmanur İsmailçebi Bahadır, Frida Kahlo karakterini canlandırarak izleyicilere Frida'nın yaşam öyküsünü kendi ağzından aktaracak.

Frida oyunu Bodrum'da seyirciyle buluşuyor - 1

Gösteri, halka açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek.

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