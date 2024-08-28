Friends dizisinin eşyaları açık artırmaya çıkıyor

Dünya çapında büyük bir kitlenin beğenisini kazanan Friends dizisinde kullanılan eşyalar açık artırmaya çıkıyor. 22 Eylül 1994'te başlayan dizi, 2004'te sona ermişti. Dizinin 30'uncu yıl dönümüne özel gerçekleşecek olan açık artırmada, Courteney Cox ve Jennifer Aniston'ın giydiği kazaklar, ünlü turuncu koltuk, Lisa Kudrow'un giydiği kürk ceket ve daha birçok eşya satışa çıkacak.

Julien's Auctions adlı müzayede evinin gerçekleştireceği açık artırmada, turuncu koltuğun birebir kopyasının 2-3 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Ayrıca diziye konuk olan Morgan Fairchild, Anna Faris, Christina Applegate, Paul Rudd, Bruce Willis gibi isimlerin eşyaları da satışa sunulacak.