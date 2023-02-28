Friends yıldızı Courteney Cox Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

30 SENEDİR ARKADAŞLAR



1994 ile 2004 yılları arasında izleyiciyle buluşan dizinin hayatları üzerindeki etkisi hakkında konuşan Aniston, Cox'un ilk günden beri destekçisi olduğunu ve hiç rekabet etmediklerini söyledi. Kudrow ise 30 senedir arkadaş olduklarını ve Cox'un artık kız kardeşi gibi olduğunu söyledi.



YENİ BİR FRIENDS BULUŞMASI MI GELİYOR?

Geçtiğimiz sene, Friends dizisinin oyuncuları bir araya gelerek Friends Özel Bölümü'nü (Friends Reunion Special) çekmişti. HBO Max’te yayınlanan bu özel bölümün ardından ilk defa bir araya gelen ekip, yeni bir Friends projesinin gelip gelmeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.

Friends dizisinde Monica Geller rolüyle tanınan oyuncu, kariyeri boyunca pek çok başarılı yapıma imza attı. Oyuncu Çığlık serisinin altıncı filmi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.