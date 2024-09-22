Frigya Medeniyetleri Kültür, Sanat ve Spor Festivali yapıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, merkeze bağlı Sofça köyündeki festivalde yaptığı konuşmada, bu yıl ilki gerçekleştirilen festival sayesinde dikkatleri Frig Vadisi'ne çekmeyi amaçladıklarını söyledi.



Frig Vadisi'nin Kütahya'da kalan kısmının Porsuk Barajı ile bütünleşmiş eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Işın, şöyle konuştu:



"Bu sene Sofça köyüne biraz farklı yaklaştık. Köyümüz, Frig Vadisi ile bütünleşmiş durumda ve gerçekten harika bir coğrafyaya sahip. Buradaki Porsuk Barajı'nın kıymeti ve önemi tartışılmaz. Barajın manzarasına bakınca, burayı daha da güzelleştirmemiz gerektiğini fark ettik ve Sofça köyünün göle bakan kısmında bir mesire alanı yapma kararı aldık. Kısa sürede bu alanı düzenleyerek, 80 büyük ağaç ve onlarca yeni fidan diktik, kamelyalar ve banklar yerleştirdik. İnşallah burayı daha güzel bir hale getireceğiz.”