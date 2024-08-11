Frozen (Karlar Ülkesi) 3'ün vizyon tarihi belli oldu

Ünlü animasyon serisi Karlar Ülkesi'ne bir yenisi daha ekleniyor. Gişede rekor üstüne rekor kıran Karlar Ülkesi (Frozen) serisinin üçüncü filminin vizyon tarihi açıklandı.

Film, 2027 yılında vizyona girecek.



İlk Karlar Ülkesi filmi (2013) gişede toplamda 1,2 milyar dolar hasılat elde etmişti. Film, Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi ve "Let It Go" şarkısıyla En İyi Orijinal Şarkı ödülünün sahibi olmuştu.

