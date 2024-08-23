"Fuerza Bruta Wayra" İstanbul'da izleyiciyle buluştu

Yapı Kredi 80. Yıl "Feelin' Good" etkinlikleri kapsamında düzenlenen, akrobasinin, tiyatronun, dansın ve müziğin dahil olduğu gösteride izleyiciler eğlenceli vakit geçirdi.



Teknoloji ve sanatın bir araya getirildiği 360 derece sahnesiyle ilgi çeken gösteride, izleyenlerin birkaç santim yukarısında görsel efektlerle illüzyon dünyası sunuldu.