"Fuerza Bruta Wayra" İstanbul'da izleyiciyle buluştu

Postmodern tiyatro gösterisi "Fuerza Bruta Wayra", İstanbul'daki Volkswagen Arena'da sahnelendi.

"Fuerza Bruta Wayra" İstanbul'da izleyiciyle buluştu

Yapı Kredi 80. Yıl "Feelin' Good" etkinlikleri kapsamında düzenlenen, akrobasinin, tiyatronun, dansın ve müziğin dahil olduğu gösteride izleyiciler eğlenceli vakit geçirdi.

Teknoloji ve sanatın bir araya getirildiği 360 derece sahnesiyle ilgi çeken gösteride, izleyenlerin birkaç santim yukarısında görsel efektlerle illüzyon dünyası sunuldu.

"Fuerza Bruta Wayra" İstanbul'da izleyiciyle buluştu - 1

Heyecan, eğlence ve gerilimin bir arada sunulduğu, 34 ülkedeki 5 binin üzerinde performansta 6 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Fuerza Bruta, 26 Ağustos'a kadar izleyiciyle buluşmaya devam edecek.​​​​​​

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