Funk müziğin efsane ismi Sly Stone hayatını kaybetti

1960'ların sonlarında R&B'nin (ritim ve blues) bir uzantısı olarak ortaya çıkan popüler bir müzik türü olan funk müziğin efsane isimlerinden Sly Stone 82 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinden yapılan açıklamada, Stone'un KOAH ve diğer sağlık sorunları sebebiyle vefat ettiği belirtildi.

Ailenin açıklamasında, "Sly, üç çocuğu, en yakın arkadaşı ve geniş ailesi ile çevrili huzur içinde hayata veda etti. Onun yokluğuna yas tutarken, onun olağanüstü müzik mirasının gelecek nesiller boyunca yankı vermeye ve ilham vermeye devam edeceğini bilmekle teselli buluyoruz" ifadeleri yer aldı.