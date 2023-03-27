Gabriel Garcia Marquez, Cervantes'i geride bıraktı

Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, Cervantes'i geride bırakarak 21. yüzyılda eserleri İspanyolca'dan başka dillere en çok çevrilen yazar oldu.



Bulgular, İspanyol dili ve kültürünü dünya çapında tanıtan Instituto Cervantes'in yeni Dünya Çeviri Haritası'nı oluşturmak için veri toplamaya başlamasının ardından ortaya çıktı.



483 dilde yazılmış yaklaşık 550 milyon kaynakça kaydını inceleyen enstitü, 1950'den günümüze kadar İspanyolcadan Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça ve İsveççeye çevrilen eserleri inceledi.



2000 ile 2021 arasında İspanyolcadan en çok çevrilen yazarlar listesinde ilk sırayı alan Nobel ödüllü Garcia Marquez'i; Isabel Allende, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Cervantes, Carlos Ruiz Zafón, Arturo Pérez-Reverte, Luis Sepúlveda, Roberto Bolaño ve Javier Marías takip etti.

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Ancak, tüm zaman dilimindeki sonuçlarda Gabriel Garcia Marquez ilk sırayı Cervantes'e kaptırdı.



İspanyol romancı, şair ve oyun yazarı Miguel de Cervantes, Garcia Marquez'i geride bırakarak zirveye yerleşirken, Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Allende, Borges, Vargas Llosa, Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda, Fuentes, Perez-Reverte ve Ruiz Zafon'un da önünde yer aldı.