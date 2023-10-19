Gabriel Garcia Marquez'in kayıp romanı yazarın ölümünden 10 yıl sonra okurlarla buluşacak

Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez 2014 yılında 87 yaşında zatürreden hayatını kaybetmişti. Hayatının son dönemlerinde demansla mücadele eden yazar, En agosto nos vemos (Until August) adlı romanının ölümünden sonra yayımlanmasını istemişti.

Ana Magdalena Bach adlı bir kadının her yıl annesinin ölüm yıl dönümünde bir adayı ziyaret etmesini konu alan kitap, 12 Mart 2024’te raflardaki yerini alacak.

Kitap, 10 yıldır Teksas Üniversitesi’ndeki bir arşivde kilitli tutuluyordu. 20. yüzyılın en iyi yazarlarından biri olarak nitelendirilen yazarın Until August adlı kitabı, oğlu Rodrigo ve Gonzalo Garcia Barcha'nın izniyle okurlarla buluşacak.



Garcia Marquez, 1982’de Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.

