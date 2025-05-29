Gal Gadot'un film setinde İsrail protestosu

DC filmlerinde Wonder Woman karakterine hayat veren İsrail asıllı Gal Gadot, film çekimleri esnasında protesto edildi.

Gal Gadot'un film setinde İsrail protestosu

Filistin destekçisi göstericiler, İsrailli oyuncu 'un setinde oyuncuyu protesto etti. BBC'nin haberine göre, oyuncu Londra'da yeni filmi The Runner'ın çekimlerini gerçekleştiriyordu. Protestolarda beş kişinin tutuklandığı bildirildi.

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda onurlandırıldığı esnada da protesto edilmişti.

40 yaşındaki Gadot, Wonder Woman, Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu ve Batman v Superman: Adaletin Şafağı gibi yapımlarla tanınıyor. Oyuncu, daha önceki açıklamalarında İsrail'e destek verdiğini açıklamıştı.

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