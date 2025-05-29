Gal Gadot'un film setinde İsrail protestosu

Filistin destekçisi göstericiler, İsrailli oyuncu Gal Gadot'un film setinde oyuncuyu protesto etti. BBC'nin haberine göre, oyuncu Londra'da yeni filmi The Runner'ın çekimlerini gerçekleştiriyordu. Protestolarda beş kişinin tutuklandığı bildirildi.

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda onurlandırıldığı esnada da protesto edilmişti.

40 yaşındaki Gadot, Wonder Woman, Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu ve Batman v Superman: Adaletin Şafağı gibi yapımlarla tanınıyor. Oyuncu, daha önceki açıklamalarında İsrail'e destek verdiğini açıklamıştı.