Galata Kulesi ile Kız Kulesi’ndeki ışık gösterileri 10 Kasım'a kadar sürecek

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, yurt genelinde yapılan etkinliklerle kutlandı ve İstanbul'da şehrin simgeleri Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde yansıtma ve ışık gösterileri düzenlendi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlediğimiz ışık ve yansıtma gösterileri, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi üzerine Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla 10 Kasım'a kadar uzatıldı. Tüm vatandaşlarımızı bu muhteşem gösteriye bekleriz" denildi.

