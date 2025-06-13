Galataport Caz Festivali 14 Haziran'da başlıyor

Galataport Jazz Festivali için geri sayım başladı. Doğuş Meydanı’nda gerçekleşecek olan festival 14-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Festival bu yıl da dünyaca ünlü caz müzisyenlerini ağırlayacak.

Açılış konseri ünlü caz sanatçısı Selen Beytekin tarafından gerçekleştirilirken; söz yazarı, gitarist ve prodüktör Oscar Jerome ve İngiliz besteci, piyanist, şair ve oyuncu kimliğiyle sınırları aşan Benjamin Clementine, etkileyici performanslarıyla muhteşem bir akşama imza atacak. Galataport Jazz’ın ikinci gününe başlangıcı, Queens College’da caz efsanesi Sheila Jordan’dan eğitim alıp okulun ilk Türk mezunu olmasıyla tanınan Elif Çağlar yaparken, Britanya caz sahnesinin güçlü ismi Emma Smith müzik ziyafetine devam edecek.

Kapanışta ise dünyanın en yetkin bas gitaristi ve bestecilerinden, Grammy ödüllü Richard Bona dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek Galataport Jazz’da, müzikseverler açık havada Boğaz’a nazır caz dünyasının önemli isimlerini izleme şansı yakalayacak.