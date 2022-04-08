Galataport İstanbul’da nostalji rüzgarı

Galataport İstanbul, eski gelenekleri günümüze taşıyan 'Nostalji İstanbul' etkinliğini Ramazan ayı boyunca şehrin tarihi semti Karaköy’de hayata geçiriyor.

Galataport İstanbul’da nostalji rüzgarı

Haberler - ntv.com.tr 08.04.2022 - 12:33 | Son Güncelleme : 08.04.2022 - 12:37

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Dev gemi Galataport İstanbul'da

Dev gemi Galataport İstanbul'da

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Galataport İstanbul, tarih ve kültürel zenginlik açısından İstanbul’un en özel bölgelerinden Karaköy’de etkinliklerine devam ediyor. 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Nostalji İstanbul' tarihi 1848’e uzanan şehrin en eski saat kulesi Tophane Saat Kulesi ile taçlanan Müze Meydanı’nı merkezine alarak Galataport İstanbul’un tamamına yayılacak.

'Nostalji İstanbul' kapsamında stantlar, lezzetler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve konserler ile İstanbul kültür ve gelenekleri, 7’den 70’e Galataport İstanbul’un tüm misafirleriyle ücretsiz olarak buluşacak.

ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER

Etkinlikte Ebru sanatından gölge tiyatrosuna uzanan geniş bir yelpaze sunuluyor.

“Nostalji İstanbul” kapsamında gerçekleşecek söyleşilerde; Esin Çelebi Bayru, Bihter Türkan Ergül, Avedis Kendir, Dinçer Güner, Özge Ersu gibi isimler dinleyicilerle buluşacak. Türk sanat müziği ve opera sanatçısı Elif Efruze de İstanbul Şarkıları repertuarı ile 'Nostalji İstanbul'da olacak. Geleneksel Gölge Tiyatrosu adı ile Hacivat ve Karagöz gösterisi açık havada yetişkinlerin ve çocukların yüzünü güldürecek. Ebru sanatının duayen ismi Ömer Faruk’un da aralarında olduğu sanatçılar hem ebru sanatını meraklılarına anlatacak hem de canlı performanslara imza atacaklar.

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