Galataport'ta Gastronomi Festivali

Galataport İstanbul’da Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılışı gerçekleşti. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Galataport'ta Gastronomi Festivali

Haberler - NTV Haber 04.06.2022 - 12:05

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Bakan Ersoy: Galataport birçok gemi için ana liman niteliğinde

Bakan Ersoy: Galataport birçok gemi için ana liman niteliğinde

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Farklı kültürlerin Türkiye'ye kattığı lezzetler 'taki Multikültürel Gastronomi festivali'nin açılışında bir araya geldi.

Özellikle Ermeni ve Musevi mutfağından lezzetlerin yer aldığı etkinliğe, dini cemaat liderleri, çok sayıda davetlinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını bu durumun gastronomiye de yansıdığını söyledi.

Bakan Ersoy konuşmasının ardından etkinliğe katılan dini cemaatlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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