Game of Thrones evreni NFT oluyor

Kit Harington, Emilia Clarke ve Lena Headey’in başrollerini paylaştığı ünlü Game of Thrones dizisinin NFT'leri çıkıyor. Dizinin dağıtımcısı olan Warner. Bros Discovery, dizi hayranlarının Game of Thrones evrenini keşfedebileceği “Game of Thrones: Build Your Realm” adlı bir NFT sunacaklarını duyurdu.

NFT’nin ne zaman piyasaya sürüleceğini paylaşmayan ve ücret bilgisi vermeyen şirket, yalnızca yıl bitmeden metaverse evreninin deneyimlenebileceğini paylaştı. Game of Thrones ilhamıyla yaratılan avatarların yer alacağı Game of Thrones: Build Your Realm adlı NFT’de, kullanıcılar maceralara atılıp avatarlarını geliştirebilecek.

FİNALİ BEĞENİLMEDİ

Öte yandan dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Game of Thrones, Variety’nin tüm zamanların en kötü finaline sahip dizileri listesine girdi. HBO’da yayınlanan Game of Thrones dizisi her bölümdeki şaşırtıcı olaylarla izleyiciyi ekrana kitlemeyi başarsa da yıllarca beklenen o epik finali malesef veremedi.

FİNALİNİ YENİDEN YAZANA ÖDÜL

USDish adlı bir televizyon kanalı, 8. sezonuyla ekranlara veda eden dizinin finalini yeniden yazmak isteyenlere ödül vereceğini açıklamıştı. CNN’in haberine göre, dizinin tüm bölümlerini ard arda izleyip finalini yeniden yazacak kişilere 2 bin dolar verecek. Şirket yalnızca Game of Thrones değil, The Witcher, House of Dragon ve The Rings of Power gibi dizileri de izleyecek şanslı kişileri aradığını duyurdu