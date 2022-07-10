Game of Thrones yazarı George R.R. Martin, serinin yeni kitabının diziden çok farklı olacağını açıkladı

Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninin yaratıcısı ünlü yazar ve senarist George R. R. Martin , sekiz sezon boyunca dünyanın pek çok farklı yerinde izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin, sondan bir önceki kitabı ‘ Kış Rüzgarları’ nı yazmaya başladığını ve kitabın dizideki işleyişten çok farklı olacağını ve büyük değişimlerin ortaya çıkacağını duyurdu. “AKLIMA YENİ FİKİRLER GELİYOR” 73 yaşındaki Martin, yeni blog yazısında evinin bahçesinde bir süredir çalıştığını belirterek, “Her şey büyüyor ve değişiyor, tıpkı biz bahçıvanlar da olduğu gibi. Bazen işler ters gidiyor, değişiyor ya da aklıma yeni fikirler geliyor” dedi. “BENİ HİÇBİR YERE GÖTÜRMEYEN KAPILARDAN GEÇERİM” Martin, “Yazarım, bazen yeniden yazarım, yeniden yapılandırırım ve her şeyi parçalara ayırır ve yeniden yazarım. Bu süreçte beni hiçbir yere götürmeyen kapılardan geçerim ve aynı zamanda mucizelere açılan kapılardan” sözleriyle dikkat çekti.

"TELEVİZYON DİZİLERİNDEN UZAKLAŞTIĞIMI FARK ETTİM"

Yeni kitabının diziden oldukça farklı olacağını belirten Martin, işlediği konuların daha önceki olaylarla ilişkili olmadığını ve farklı konuları ele aldığını belirten Martin konuya ilişkin şunlara da değindi:



"Son zamanlarda bahçeyle uğraşmamın beni televizyon dizilerinden epey uzaklaştırdığını fark ettim. Evet, Game of Thrones'da gördüğünüz bazı şeyleri bu kitapta da göreceksiniz ama geri kalanı bambaşka olacak.”



DİZİ VE KİTAP ÇOK FARKLI OLACAK

Romanların dizilerden daha geniş ve karmaşık olduğuna dikkat çeken Martin, dizideki bazı şeylerin kitapta olmayacağını ya da kitaptaki olayların dizide geçmeyeceğini söyledi.

