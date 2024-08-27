Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke'ın yeni dizisi

"Game of Thrones" dizisinde canlandırdığı "Daenerys Targaryen" karakteriyle şöhreti yakalayan Emilia Clarke'ın yeni rolü belli oldu.

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke'ın yeni dizisi

Emmy ödüllü Game of Thrones dizinin yıldızı 'ın yeni projesi açıklandı. İngiliz oyuncu "Ponies" adlı dizide rol alacak.

Casusların dünyasını konu alan gerilim dizide Clarke, başrol oynamanın yanı sıra yönetici yapımcı olarak da görev alacak.

Susanna Fogel ise dizinin yönetmenliğini üstlenecek. "Ponies" Clarke'ın Game of Thrones sonrası ikinci dizi projesi olacak. Oyuncu, Amazon imzalı "Criminal" adlı dizide de rol alacak.

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke'ın yeni rolü belli oldu

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke'ın yeni rolü belli oldu

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