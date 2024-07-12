Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke'ın yeni rolü belli oldu

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı "Daenerys Targaryen" karakteriyle şöhreti yakalayan ve son olarak Marvel evrenine katılan Emilia Clarke'ın yeni rolü belli oldu.

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke'ın yeni rolü belli oldu

Game of Thrones dizisinde ejderhaların annesi Daenerys Targaryen/Khaleesi karakterini canlandıran Emilia Clarke'ın yeni projesi belli oldu.

Oyuncu, "Criminal" adlı dizide başrolü üstlenecek. Amazon'un yapımcılığını üstleneceği dizi ünlü çizgi roman serisinden uyarlanacak.

Clarke'a dizide Charlie Hunnam, Richard Jenkins, John Hawkes, Adria Arjona, Logan Browning, Kadeem Hardison, Pat Healy, Taylor Sele, Gus Halper, Aliyah Camacho, Michael Mando, Marvin Jones III, Michael Xavier gibi isimler eşlik edecek. Clarke dizide "zeki ve cesur bir soyguncu" olan Mallory rolünü canlandıracak.

İngiliz oyuncu son olarak Marvel dizisi Secret Invasion'da rol almıştı.

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