Game of Thrones yıldızı Kit Harington'ın yeni rolü belli oldu

"Jon Snow" karakteriyle dünya çapında bir üne sahip olan Kit Harington, The Family Plan adlı yapımın devam filminde rol alacak. 37 yaşındaki oyuncu, Mark Wahlberg ile başrolleri paylaşacak.



Filmde, Dan, Morgan'lar için mükemmel bir tatil planlar ancak geçmiş onları beklenmedik şekillerde rahatsız etmeye devam eder.



The Family Plan filmi 2023'te izleyiciyle buluştu. Simon Cellan Jones'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Mark Wahlberg, Michelle Monaghan ve Ciarán Hinds gibi isimler rol aldı.