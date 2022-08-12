Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin: Son sezonlarda devre dışı bırakıldım

Yayınlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi toplayan ve reyting rekoru kıran Game of Thrones 'un roman yazarı George R.R. Martin dizinin son sezonlarının kitap serisinden kopuk olması üzerine New York Times ’a konuştu. 73 yaşındaki yazar, dizinin son sezonlarında devre dışı bırakıldığını belirtti.

YAPIMCILAR YORUM YAPMADI



Martin, 2011 yılında HBO’da yayınlanmaya başlayan diziye 5. sezon itibariyle dahil olmadığını söyledi. Neden diziden devre dışı bırakıldığı sorulan yazar “Bilmiyorum. Yapımcılar Dan ve David’e sormanız lazım” dedi. Dizininin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss, The Times’ın haberine göre konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Yazarın, Game of Thrones’un yakında izleyiciyle buluşacak spin-off dizisi House of Dragon’un yapım sürecine dahil olduğu biliniyor. 21 Ağustos'ta HBO Max'de yayınlanacak olan dizide Ryan Condal ve Miguel Sapchnik'in imzası var.