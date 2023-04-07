"Gangsta's Paradise" şarkısıyla tanınan rap şarkıcısı Coolio'nun ölüm nedeni ortaya çıktı

"Gangsta's Paradise" şarkısıyla bir döneme damga vuran efsanevi rap şarkıcısı Coolio, geçtiğimiz eylül ayında 59 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir menajerliğini üstlenen Jarez Posey, şarkıcının Los Angeles’taki evinin banyosunda tepkisiz halde bulunduğunu açıklamıştı.

Gerçek adı Artis Leon Ivey Jr. olan şarkıcının yüksek doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



"GANGSTA'S PARADISE" İLE TANINDI



Amerikalı şarkıcı Coolio, müzik kariyerine 1980’li yıllarda başladı. 1995’te çıkardığı ve tüm dünyada hit haline gelen ‘Gangsta's Paradise’ şarkısıyla hafızalara kazındı. Asıl adı Artis Leon Ivey Jr olan Coolio, Michelle Pfeiffer’ın başrolde yer aldığı ‘Dangerous Minds’ adlı filmin müziği olarak da kullanılan Gangsta's Paradise şarkısıyla Grammy kazandı. Şarkı, müzik platformu Spotify’da bir milyar dinlenmeyi geçti.