Gareth Evans'tan yeni film: A Colt Is My Passport'un çekimleri tamamlandı
Japon sinemasının kült yapımlarından "A Colt Is My Passport" yeniden beyaz perdeye dönüyor. Gareth Evans'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin çekimleri tamamlandı.
Takashi Nomura tarafından yönetilen, 1967 yapımı "A Colt Is My Passport" filminin yeniden çevrimi için geri sayım başladı.
Deadline'ın haberine göre; "The Raid" ve "Gangs of London" gibi yapımlarla tanınan Gareth Evans'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin çekimleri Galler'de sessiz sedasız tamamlandı.
Başrollerinde Sope Dirisu ve Tim Roth'un yer aldığı film, 1978 Detroit'inde bir çete liderini öldürdükten sonra firar eden Vietnam gazisi ve kiralık katil Colt'un hikayesini anlatacak.
"A Colt Is My Passport" filminin yeniden çevriminin kadrosunda; Jack Reynor, Lucy Boynton, Victor Alli, Ewan Mitchell, Burn Gorman ve Noah Taylor gibi isimler yer alıyor.
Orijinaline saygı duruşunda bulunarak günümüze uyarlanan bir versiyon olması beklenen filmin vizyon tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.