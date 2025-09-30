Gareth Evans'tan yeni film: A Colt Is My Passport'un çekimleri tamamlandı

Takashi Nomura tarafından yönetilen, 1967 yapımı "A Colt Is My Passport" filminin yeniden çevrimi için geri sayım başladı.

Deadline'ın haberine göre; "The Raid" ve "Gangs of London" gibi yapımlarla tanınan Gareth Evans'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin çekimleri Galler'de sessiz sedasız tamamlandı.

Başrollerinde Sope Dirisu ve Tim Roth'un yer aldığı film, 1978 Detroit'inde bir çete liderini öldürdükten sonra firar eden Vietnam gazisi ve kiralık katil Colt'un hikayesini anlatacak.